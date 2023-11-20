Украина – Италия

Украина сегодня сыграет решающий матч квалификации на Евро-2024 против Италии. Анонс в скором времени появится на сайте. Сборная Украины провела официальную тренировку перед Италией.

Сергей Ребров на пресс-конференции говорил о скандальных словах Чеферина, интересе Зеленского и мотивации. Лучано Спаллетти фонтанирует уверенностью и отметил сильную сторону нашей команды.

Евро-2024

В квалификации на чемпионат Европы прошли очередные матчи. Сербия вышла на турнир, а Украина официально получила запасной путь на Евро-2024.

Испания обыграла Грузию, Норвегия спасла яркую ничью с Шотландией, Исландия готовится болеть за Украину, а Португалия завершила рекордный поход.

Лукаку оформил покер за тайм, уничтожив Азербайджан, Форсберг создал красоту за Швецию, а Гави получил ужасную травму и рискует пропустить Евро-2024.

Украина

Динамо провело тайный спарринг – известен результат против скромного соперника. Левый берег в погоне за Ингульцем обошел Викторию, Головко и Ко опустились на последнюю строчку Первой лиги.

УАФ отстранила главного тренера УПЛ за нецензурные высказывания в адрес судьи. Ворскла готовит революционную реформу в чемпионате Украины.

Трубин получает одну из самых высоких зарплат в Бенфике и имеет клаусулу 100 млн – сколько зарабатывает голкипер сборной Украины.