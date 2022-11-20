ЧМ-2022

Уже сегодня, 20 ноября, матчем Катар – Эквадор стартует чемпионат мира. Хозяин турнира за сутки до открытия Мундиаля стал фигурантом очередного скандала – ФИФА получила шокирующую информацию о матчах.

Ужас в сборной Франции продолжается. Карим Бензема получил травму на тренировке и пропустит чемпионат мира.

Вместо Украины люди из 4 дивизиона – худшие игроки на ЧМ-2022, кто бьет аномальное количество пенальти и топ конфузов.

Месси и Роналду шокировали общим фото перед ЧМ-2022 – фанаты потрясены.

Украина

В субботу прошли два поединка 14-го тура УПЛ. В битве лидеров СК Днепр-1 обыграл Шахтер и оторвался от "горняков" на 8 очков, сыграв на матч больше. Михаил Мудрик открыл счет, но подопечные Кучера забили дважды в ответ и праздновали победу – видео голов и обзор матча.

В другом поединке Колос не без скандала проиграл Ворскле, пропустив решающий гол в конце игры.

Украина U-21 упустила победу над Израилем в товарищеском матче. Дебютный гол легионера, быстрое удаление и пенальти.

Трансферы

Руслан Малиновский может больше не сыграть за Аталанту ни одного официального матча. Гасперини больше не рассчитывает на хавбека сборной Украины.

Милан заинтересовался звездой Шахтера. "Россонери" уже запросили информацию о вингере "горняков".

"Большие клубы заинтересовались Мудриком, он – феномен": Шахтер раскрыл новые планы по трансферу украинца.

Александр Зинченко заставил Ман Сити наложить вето на трансферы в Арсенал – "горожане" уже сожалеют о своей летней опрометчивости.