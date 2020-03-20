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Главные новости футбола 19 марта: Рафаилов покидает Зарю, в Европе рассказали, когда возобновят чемпионаты

07:00 178 Читати українською
Главные новости футбола 19 марта: Рафаилов покидает Зарю, в Европе рассказали, когда возобновят чемпионаты
Сергей Рафаилов / Фото из открытых источников

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 марта.

Украина

Громкая отставка в Заре – генеральный директор Сергей Рафаилов покидает свой пост. Стало известно, кто может заменить функционера.

Футбол 24 представляет эксклюзивное интервью с новичком Ворсклы, который уже успел отметиться в воротах Динамо и Шахтера.

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов озвучил неприятную новость для своих конкурентов в национальной команде.

Европа

В чемпионате Англии назвали новую дату возобновления турнира, в Серии А поделились менее утешительным прогнозом.

"95 процентов моих друзей из фавелы – мертвые": большое интервью с бразильцем, которого уничтожают из-за ЧМ-2010. Захватывающее чтиво по ссылке.

Пока коронавирус временно захватил власть над мировым футболом, время окунуться прошлое. Суперзвезды от Шевченко до Роналдинью поражают дешевизной и многообразием – Футбол 24 приготовил для вас мощную дозу ностальгии.

Украинцы за рубежом

Бывший голкипер Динамо поразил всех в чемпионате Кипра и стал лучшим в сезоне.

Еще один украинский вратарь Андрей Лунин признался, что ему помогло быстро выучить испанский язык в местном чемпионате.

Жена одного из лидеров сборной Украины – Роксана Малиновская направила мощный сигнал всем, кто игнорирует коронавирус – жуткое фото с эпицентра пандемии.

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