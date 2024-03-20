Национальные сборные

Сборная Украины прилетела в Боснию на матч за Евро-2024. Сергей Ребров оценил шансы Виктора Цыганкова сыграть в важном поединке. Матч плей-офф за Евро-2024 будет обслуживать арбитр, который ранее уже судил эти команды.

Наша сборная сыграет с 4-кратными чемпионами мира в потенциальной подготовке к Евро-2024. Украина рвется на Евро: сыновья Шевы и другой легенды Динамо ведут за единственной путевкой – Шанса на ошибку нет.

Грандиозный шанс Лунина

Тибо Куртуа завершил тренировку Реала в слезах, получив новую тяжелую травму. У бельгийца впереди длительное восстановление, поэтому Андрей Лунин будет основным вратарем Реала до конца сезона.

Потенциальные трансферы наших

Артем Довбbк попал в сферу интересов гранда Бундеслиги. Ювентус нацелился на еще одного игрока сборной Украины. В СК Днепр-1 подтвердили интерес из МЛС к своим игрокам.

Капитан сборной Украины заинтересовал Манчестер Сити – скауты "горожан" уже на полную просматривают легионера. Защитник Руха может покинуть УПЛ – лидера сборной Украины U-21 хотят клубы Англии и Германии.