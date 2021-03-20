Шахтер и Динамо вылетели из еврокубков / ФК Шахтер

Украина

Швейцария – Украина: CAS объявил окончательное решение по отмененному матчу Лиги наций. "Сине-желтым" официально засчитано техническое поражение – соответственно, команда Андрея Шевченко покинула элитный дивизион турнира. Также Спортивный арбитражный суд мотивировал свое решение, которое вызвало возмущение в лагере национальной команды.

В сборной Украины стало меньше холостяков. Голкипер "сине-желтых" и мадридского Реала Андрей Лунин женился.

Состоялись поединки очередных туров Первой и Второй лиг чемпионата Украины.

Еврокубки

УЕФА определил четвертьфинальные пары Лиги чемпионов и определил потенциальные полуфинальные дуэли – результаты жеребьевки. В Лиге Европы также определились четвертьфинальные противостояния – своих соперников узнали обидчики Динамо и Шахтера.

Испанская пресса полностью уничтожила игроков Динамо, которые не смогли ничего противопоставить Вильярреалe в 1/8 финала ЛЕ.

Каштру все, Шахтер бит бумерангом, Миколенко строго предупредили – Украина потеряла еврокубки и даже больше.

Другие главные события

Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера российского Ротора. Экс-тренер Динамо продержался на должности чуть больше года.

"Футбол 24" подготовил превью топ-матчей уикенда.