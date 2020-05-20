Главные новости футбола 19 мая: УЕФА подготовил план доигрывания еврокубков, ужасная смерть юного украинского игрока

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 мая.

Украина

Андрей Шевченко и еще две легенды вступились за УАФ в Верховной Раде Украины. Знаменитые футболисты прислали открытое коллективное обращение.

Львовский Рух определился со стадионом на случай выхода в УПЛ. На момент остановки чемпионата команда лидировала в Первой лиге, а сезон могут завершить досрочно.

Трагедия в Днепре – в городе жестоко изнасиловали и убили 11-летнего футболиста, на которого возлагали большие надежды. Подозреваемого в преступлении уже задержали правоохранители.

Как украинец тренировал команду мафиози, а рефери посадили на 10 лет – топ-материал от "Футбол 24".

Трансферы

Марвин Мартинс объявил об уходе из Карпат. Защитник сборной Люксембурга провел в львовском клубе меньше года.

Эрлинг Холанд останется в Боруссии Дортмунд. Реал, который стремился подписать 19-летнего норвежца, отложил трансфер на следующий год из-за ограниченных финансовых ресурсов.

Челси продлил контракт с главным ветераном клуба.

Лионель Месси убеждал Лаутаро Мартинеса перейти в Барселону – аргентинец лично звонил своему соотечественнику.

Мир

УЕФА подготовил новый план доигрывания еврокубков – важные новости как для Шахтера, так и для сборной Украины, которую тоже касается изменение календаря. Ожидается, что еврокубковый сезон возобновится в августе.

Манчестер Сити сохраняет шансы сыграть в ЛЧ 2020/21 – стало известно, когда CAS в Лозанне рассмотрит апелляцию чемпионов Англии на дисквалификацию из еврокубков.

Шесть случаев коронавируса в трех клубах АПЛ – таковы результаты массового тестирования футболистов.

Бухарест примет Евро-2020. Столица Румынии официально заявила, что готова к приему матчей в следующем году. Именно здесь должна была базироваться сборная Украины, которая сыграет на местной арене два матча чемпионата.