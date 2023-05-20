УПЛ

В рамках нашего первенства состоялись 3 матча, среди участников которых были Шахтер и СК Днепр-1. Главные претенденты на чемпионство одержали победы, дожав Верес и Колос соответственно. Успех днепрян математически утвердил тот факт, что Динамо точно не сыграет в следующем розыгрыше ЛЧ. В последний раз такое случалось по итогам сезона 2013/14, когда под руководством Олега Блохина столичная команда стала лишь четвертой.

Украинцы за границей

Новые источники подтверждают договоренность Сергея Реброва с УАФ по работе в сборной Украины. "Сине-желтые" в скором времени могут иметь большее представительство в топ-чемпионатах, ведь Николая Матвиенко снова сватают в Брайтон. Андрей Лунин тоже хочет сменить клуб и якобы уже сообщил об этом Реалу.

Александр Зинченко никуда не идет, но и играть до конца сезона не буде – Микель Артета подтвердил проблему с икроножной мышцей. Руслан Малиновский гарантировал себе участие в следующем розыгрыше ЛЧ. Монако проиграл Лиону и больше не имеет шансов сместить Марсель с третьей строчки, которая дает право на квалификацию ЛЧ.

Европа

ПСЖ надолго сохранил Маркиньоса, официально подписав с капитаном контракт до 2028 года. У Бундеслиги уже есть первый новичок на следующий сезон. Им стал Дармштадт, за который в свое время играло немало украинцев.