Украина

Шахтер, Динамо и СК Днепр-1 хотят сыграть новый сезон за рубежом. Более того, лидеры УПЛ уже определились с местом проведения. Александр Ярославский защищал интересы российского бизнеса в Украине – полиция начала расследование по трем статьям.

Байер настаивает на подписании Мудрика. Леверкузенцы форсируют переговоры с Шахтером, опасаясь конкуренции. Мирча Луческу подтвердил, что получил предложение возглавить знаменитый клуб в Европе.

Наши за границей

Миколенко остается в АПЛ. Эвертон официально сохранил прописку в элите. Виталий хоть и ошибся на гол, но положил начало героическому камбеку. Андрей Ярмоленко имеет несколько предложений продолжения карьеры после Вест Хэма. Даниил Сикан может остаться в Ганзе.

Мир

ПСЖ готов на беспрецедентный шаг, чтобы удержать Мбаппе – француз сможет выбирать партнеров и тренеров. Хави хочет 9 трансферов для перестройки Барселоны. Манчестер Сити официально представил новую домашнюю форму в ретро-стиле. Объявлен список рефери на ЧМ-2022: Коллина проигнорировал украинцев, но взял скандального африканца.