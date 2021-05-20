Украина

Динамо официально попрощалось с легионером и объявило о возвращении более десятка арендованных исполнителей.

Шахтер предлагает роскошный контракт хавбеку сборной Италии. Также "горняки" начали замену газона на НСК Олимпийский. Именно на этой арене Шахтер проводил домашние матчи в сезоне 2020/21.

Львовские, галицкие и любительские Карпаты могут объединиться в один клуб – есть два варианта развития событий.

Сергей Ребров шокировал Ференцварош желанием уйти – украинец подал в отставку еще несколько месяцев назад.

Роман Яремчук снова забил. В последнем матче сезоне решится, выйдет ли Гент в еврокубки.

Евро-2020

Сборная Германии обьявила заявку на чемпионат Европы – возвращение чемпионов мира, которых игнорировали несколько лет. Свой список обнародовала и команда Австрии, которая в третьем туре сыграет против сборной Украины.

Франция, которой не будет на Евро-2020 – впечатляющий список звезд, способных усилить любую команду.

Мир

Руслан Малиновский забил Буффону в финале Кубка Италии, продлив свою результативную серию до 11-ти матчей. К сожалению, этого не хватило для победы – Ювентус одолел Аталанту и забрал трофей.

"В Украине они начали гаснуть": Реал готовит галактическую распродажу и озвучивает ценники, или Кто будет тренировать Лунина.

Барселона хочет устроить обмен стомиллионными провалами с Атлетико. Кроме того, каталонцы ведут переговоры с наставником Баварии, который уже через несколько дней покинет Мюнхен.

Ливерпуль приблизился к выходу в ЛЧ – все решится в последнем туре.

Знаменитый Сами Хедира объявил о завершении карьеры, а ПСЖ выиграл Кубок Франции, одолев Монако.