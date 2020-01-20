Главные новости футбола 19 января: Динамо провело первый спарринг, триумфы Ливерпуля и Барселоны, проблемы для Яремчука

Динамо сыграло первый матч в 2020 году / ФК Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 января.

Украина

Динамо сыграло вничью с Легией в первом матче на турецких сборах. В составе киевлян голом отметился Георгий Цитаишвили, зато лидер команды Виктор Цыганков не попал даже в заявку из-за повреждения, которое вывело его из строя на несколько дней. В то же время "бело-синие" не забывают о кадровой политике. Вице-президент Динамо Евгений Красников ищет новые клубы некоторым игрокам.

Защитник Шахтера Богдан Бутко сменит клуб. Тренерский штаб "горняков" не взял опытного защитника на первый сбор в Турцию, поэтому он находится в поисках вариантов трудоустройства.

Топ-матчи дня

Ливерпуль победил Манчестер Юнайтед и оторвался от Манчестер Сити на 16 очков при наличии игры в запасе. Голкипер "красных" Алиссон отдал голевой пас, а МЮ стал последней командой, которую Ливерпуль победил в текущем чемпионате Англии. Именно "дьяволы" оставались единственными, кто не проиграл мерсисайдцам в АПЛ 2019/20.

В Италии Ювентус одолел Парму благодаря дублю Роналду, а Рома не без проблем обыграла Дженоа. Потерял очки Интер, который не сумел переиграть скромный Лечче.

Барселона дожала Гранаду в дебютном поединке под руководством Кике Сетьена. Победу "сине-гранатовым" принес красивый гол Лионеля Месси, забитый под занавес игры.

Наши за рубежом

Роман Яремчук выбыл на длительный срок из-за травмы. Нападающий сборной Украины будет прооперирован и пропустит 2-3 месяца.

Андрей Лунин сыграл второй матч за испанский Овьедо. Голкипер сборной Украины пропустил один мяч, но начал голевую атаку в компенсированное арбитром время.

Евгений Селезнев забил эффектный гол в матче Бурсаспора, который помог команде добыть важные 3 очка в борьбе за повышение в классе.