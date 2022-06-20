Главные новости футбола 19 июня: Забарный приближается к АПЛ, Шахтер отпускает бразильцев
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 15 июня.
Украина
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе. Динамо впервые сыграет против Миколенко – киевляне согласовали 2 матча против клубов из топ-чемпионатам. Хавбек Динамо ищет новую команду – он досрочно вернулся из аренды.
Новичок УПЛ выступил против привилегий для Динамо, Шахтера и других участников еврокубков. Динамо, Шахтер и другие клубы УПЛ будут принимать старт еврокубков в Польше.
Трансферы из УПЛ
Забарный становится приоритетом Тоттенхэма – Конте уже нашел роль для игрока Динамо, от Суркиса ждут уступок. Довбик может заменить экс-партнера Ярмоленко в лагере 7-кратного чемпиона Италии.
Шахтер прижимают к стене ультиматумами из Серии А – дончан заставляют продать звезду вдвое дешевле. Другой легионер уехал в Италию, чтобы подписать контракт с Лацио. Нерес прибыл в Португалию для завершения трансфера.
Наши в Европе
Зинченко стал "горячим лотом" среди клубов АПЛ. За Сашей выстроилась очередь. Манчестер Сити узнал огромный ценник на замену для украинца. Еще один украинский футболист пытается трудоустроиться в Англии. Украинский форвард продолжает феерить в Европе: 3 гола плюс 2 ассиста за первые два матча в составе чемпиона.