Украина

Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе. Динамо впервые сыграет против Миколенко – киевляне согласовали 2 матча против клубов из топ-чемпионатам. Хавбек Динамо ищет новую команду – он досрочно вернулся из аренды.

Новичок УПЛ выступил против привилегий для Динамо, Шахтера и других участников еврокубков. Динамо, Шахтер и другие клубы УПЛ будут принимать старт еврокубков в Польше.

Трансферы из УПЛ

Забарный становится приоритетом Тоттенхэма – Конте уже нашел роль для игрока Динамо, от Суркиса ждут уступок. Довбик может заменить экс-партнера Ярмоленко в лагере 7-кратного чемпиона Италии.

Шахтер прижимают к стене ультиматумами из Серии А – дончан заставляют продать звезду вдвое дешевле. Другой легионер уехал в Италию, чтобы подписать контракт с Лацио. Нерес прибыл в Португалию для завершения трансфера.

Наши в Европе

Зинченко стал "горячим лотом" среди клубов АПЛ. За Сашей выстроилась очередь. Манчестер Сити узнал огромный ценник на замену для украинца. Еще один украинский футболист пытается трудоустроиться в Англии. Украинский форвард продолжает феерить в Европе: 3 гола плюс 2 ассиста за первые два матча в составе чемпиона.