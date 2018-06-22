Главные новости футбола 19 июня: Япония и Сенегал удивляют на ЧМ-2018, Россия почти в 1/8 финала, Лунин на пути в Реал

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 июня.

ЧМ-2018

Во вторник завершился первый тур группового этапа Мундиаля и сразу начался второй. Игровой день оказался бескомпромиссным и принес победы сборным Японии, Сенегала и России.

Япония одержала историческую победу, установив несколько рекордов и сенсационно посрамив сборную Колумбии со звездными Фалькао и Хамесом. Форвард японцев Юя Осако стал лучшим игроком матча, а удаленный колумбиец Санчес установил печальный рекорд в истории ЧМ.

Сборной Сенегала удалось минимально одолеть Польшу. Африканцы забили два мяча после ошибок "Кадры" в обороне – видео голов и обзор матча. Лучший игрок матча Мбайе Ньянг назвал победу сенегальцев абсолютно заслуженной.

В то же время сборная России провела уже второй матч на турнире и снова одержала победу. Подопечные Черчесова на кураже одолели Египет в дебютном матче на чемпионате мира-2018 для Мохамеда Салаха. Эта победа де-факто выводит россиян в 1/8 финала Мундиаля.

Лунин близок к переходу в Реал

Украинские СМИ сообщили, что вратарь луганской Зари Андрей Лунин в четверг подпишет контракт с Реалом. Трансфер украинца якобы обойдется "сливочным" в 9 млн евро плюс бонусы, а сам кипер поедет набираться опыта в аренду.

Однако, позже испанское издание Marca сообщило, что Лунин отправится на сборы с Реалом. Уже потом новоиспечённый тренер мадридцев Хулен Лопетеги определится относительно будущего украинца. Также изменилась информация касательно отступных – "Сливочные" сразу заплатят 8,5 млн евро за переход, а еще 4 млн луганчане могут получить в качестве бонусов.

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