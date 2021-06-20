Евро-2020

Сыграны очередные поединки в группах E и F – второй тур чемпионата завершен. Венгрия отобрала очки у Франции и сохраняет шансы на плей-офф. В этом же квартете Германия уверенно обыграла Португалию, которая организовала 2 гола в собственные ворота. Завершила игровой день ничья Испании с Польшей – обе команды сейчас замыкают турнирную таблицу, не одержав ни одной победы.

По итогам второго тура в 1/8 финала вышли 3 команды – Италия, Бельгия и Нидерланды. Хорошие шансы на выход из группы имеют Чехия, Англия, Франция и Швеция, но они еще могут опуститься на 3 строчку, которая заставляет оглядываться на другие квартеты. Без забитых голов остаются только две команды – Турция и Шотландия.

Украина – Австрия: букмекеры назвали фаворита матча 3-го тура чемпионата Европы. Также "сине-желтые" рискуют потерять двух игроков на последний поединок группового этапа. По словам Шевченко, Александр Зубков точно не сыграет с Австрией, а Денис Попов близок к возвращению в общую группу.

Трансферы

Барселона подписала очередного новичка. Им стал Мемфис Депай, который на правах свободного агента перебрался из французского Лиона.

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Александр Ярославский заинтриговал бюджетом обновленного Металлиста. По словам бизнесмена, речь идет о миллионах долларов.

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Другие главные события

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