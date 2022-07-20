Украина

Игорь Суркис принципиально перешел на украинский. "Сегодня я не могу говорить по-русски, потому что это язык наших врагов", – президент Динамо объяснил свою позицию.

Шахтер пополнился новым коучем – известный телеэксперт вошел в тренерский штаб "горняков".

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза подверг критике Йовичевича за переход в Шахтер. Досталось и донецкому клубу.

"Шахтер сыграл с оккупантами в Мариуполе": российское СМИ опозорилось дешевой пропагандой.

Трансферы

Бавария официально объявила о трансфере Де Лигта из Ювентуса. Очередной топ-трансфер мюнхенского клуба. Но есть и весомая потеря – Левандовски официально стал игроком Барселоны.

Александр Зинченко покинул расположение Манчестер Сити и попрощался с партнерами – трансфер в Арсенал должен завершиться в ближайшие часы. Чемпионы Англии уже нашли замену украинцу, отдавшему "горожанам" 6 лет.

Шахтер близок к возвращению Ракицкого и игрока сборной Украины из Европы.

Мир

Стартовал 2-й квалификационный раунд ЛЧ. Гол этнического украинца, драма и мини-сенсация – все результаты вторника.

Миколенко сорвал овации в матче против Арсенала – фанаты возмутились шуткой об украинце, а конкурент Виталия провалился.

Манчестер Юнайтед снова выиграл под руководством Эрика Тен Хага, забив три эффектных гола.