Украина

Клубы УПЛ определились с транслятором сезона 2023/24. Шахтер и Верес присоединились к "коалиции" по УПЛ ТВ – тотальному единству мешают Динамо, СК Днепр-1 и Заря.

Динамо обыграло Аль-Хиляль – киевляне справились с европейскими звездами, Буяльский и Ярмоленко решают.

Кубок Украины возвращается – известны подробности проведения турнира и дата жеребьевки.

Шахтер передумал приглашать "адвоката России" после жесткой реакции общества.

Украина ждет 30-миллионное усиление – Ребров недоволен слабым звеном, июнь все показал.

Роман Яремчук настрелял 6 голов за тайм. Брюгге разорвал соперника со счетом 22:0.

Трансферы

Шахтер объявил о подписании бразильца с сомнительной репутацией.

Барселона официально оформила трансфер партнера Цыганкова. Воспитанник "сине-гранатовых" вернулся в клуб спустя 12 лет. Очередных новичков подписали Милан и Интер.

Александр Усик подписал футбольный контракт с богатеньким новичком УПЛ.

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Лига чемпионов, квалификация: фарерцы уволили российского тренера, камбек Лудогорца, вылет украинца – все результаты. Определились все пары 2 раунда квалификации – Днепр-1 начинает борьбу за путевку в групповой турнир.

УЕФА удивил реакцией на включение клубов из оккупированного Крыма в чемпионат России.

Мечта имени Месси, Украина без изменений, прощание суперзвезд, рекордные премии и скандалы: экспресс-анонс женского ЧМ-2023.