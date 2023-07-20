Главные новости футбола 19 июля: Динамо обыграло звездного соперника, новичок в Шахтере, УПЛ выбрала транслятора
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 19 июля.
Украина
Клубы УПЛ определились с транслятором сезона 2023/24. Шахтер и Верес присоединились к "коалиции" по УПЛ ТВ – тотальному единству мешают Динамо, СК Днепр-1 и Заря.
Динамо обыграло Аль-Хиляль – киевляне справились с европейскими звездами, Буяльский и Ярмоленко решают.
Кубок Украины возвращается – известны подробности проведения турнира и дата жеребьевки.
Шахтер передумал приглашать "адвоката России" после жесткой реакции общества.
Украина ждет 30-миллионное усиление – Ребров недоволен слабым звеном, июнь все показал.
Роман Яремчук настрелял 6 голов за тайм. Брюгге разорвал соперника со счетом 22:0.
Трансферы
Шахтер объявил о подписании бразильца с сомнительной репутацией.
Барселона официально оформила трансфер партнера Цыганкова. Воспитанник "сине-гранатовых" вернулся в клуб спустя 12 лет. Очередных новичков подписали Милан и Интер.
Александр Усик подписал футбольный контракт с богатеньким новичком УПЛ.
Другие главные события
Лига чемпионов, квалификация: фарерцы уволили российского тренера, камбек Лудогорца, вылет украинца – все результаты. Определились все пары 2 раунда квалификации – Днепр-1 начинает борьбу за путевку в групповой турнир.
УЕФА удивил реакцией на включение клубов из оккупированного Крыма в чемпионат России.
Мечта имени Месси, Украина без изменений, прощание суперзвезд, рекордные премии и скандалы: экспресс-анонс женского ЧМ-2023.