Главные новости футбола 19 июля: Алжир стал триумфатором КАН-2019, УПЛ официально изменила формат чемпионата Украины

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 июля.

Украина

Шахтер опубликовал заявку на сезон 2019/20 – Сикан и Бланко Лещук в списке, Кайоде отсутствует.

Вацко покинул ТК Футбол 1/2.

УЕФА запретил Александрии проводить домашние матчи Лиги Европы на стадионе Ника – известна причина.

Шахтер уверенно победил Колос благодаря голам молодых талантов.

Вони йдуть на прорив: 9 українських талантів, які можуть стати відкриттям нового сезону.

Мир

Алжир стал триумфатором КАН-2019, добыв минимальную победу над Сенегалом в финале.

Зинченко с двумя звездами Манчестер Сити снялись в крутом промо-ролике на небоскребе в Китае.

Ювентус официально представил Де Лигта – новичок выбрал игровой номер.

Вальдес официально вернулся в Барселону.

Легендарный форвард Вердера Клаудио Писарро объявил о завершении карьеры после сезона 2019/20.

Лунин и Реал расстаются несмотря на теплый прием президента и успехи украинца – у Андрея появилась новая проблема.

Трансферы

Украинец Семен Альтман стал исполняющим обязанности наставника сборной Молдовы.

Экс-карпатовец Андрей Ткачук остался без клуба.

Атлетико обратился в Ла Лигу о взыскании с Барселоны еще 80 миллионов евро за Гризманна.

Аякс официально нашел замену Де Лигту – защитник в 21 год уже сыграл 28 матчей за сборную.