Топ-матчи дня

Тоттенхэм сенсационно обыграл Манчестер Сити, прервав 15-матчевую беспроигрышную серию "горожан" в АПЛ. Героем стал Харри Кейн, оформивший дубль.

Осечкой лидера воспользовался Ливерпуль, который одолел Норвич, хотя и пропустил первым. Алиссон отдал голевой пас, Мане забил ударом через себя, а новичок отличился дебютным голом. Во время матча на трибунах вывесили флаг Украины.

Эвертон проиграл Саутгемптону. Миколенко становится ближе к скорому бою с Зинченко в АПЛ, соперники Украины откровенно пугают. В общем, день для украинцев за границей получился очень неудачным. Зинченко, Миколенко, Ярмоленко и Супряга просидели в запасе, а Зубков и Коноплянка не попали даже в заявку.

Милан неожиданно потерял очки, Реал одержал очередную победу, а ПСЖ опозорился, потерпев второе поражение в сезоне. Неймар в пижонском стиле не забил пенальти.

Украина

Черноморец оформил очередной трансфер. Ряды одесситов пополнил игрок сборной Канады.

Шахтер и Динамо сыграли очередные спарринги в Турции. "Горняки" в последнем своем поединке на сборах разошлись миром с Ригой, а киевляне не смогли обыграть Пахтакор, прервав победную серию. Впереди у команды Мирчи Луческу завершающий поединок, который запланирован на понедельник.

Определилось место проведения финала Кубка Украины 2021/22. Киев примет решающую игру впервые за 7 лет.

Рустам Худжамов начал тренерскую карьеру.

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Абрамович и Усманов потеряли привилегию в Британии – российские владельцы клубов АПЛ расплачиваются за агрессию Путина.

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