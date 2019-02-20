Главные новости футбола 19 февраля: Ливерпуль не переиграл Баварию, Барселона – Лион, Шахтер представил Маркоса Антонио

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 февраля.

Лига чемпионов

На Туманном Альбионе Ливерпуль и Бавария разошлись миром на Энфилде – видеообзор матча.

В то же время Барселона не смогла дожать Лион на выезде – видеообзор поединка.

Сами Хедира имеет проблемы с сердцем – хавбек Ювентуса пропустит матч против Атлетико.

Украина

Донецкий Шахтер официально подписал контракт с Маркосом Антонио. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин уверен, что он достигнет уровня Фреда.

Между тем Львов объявил о подписании трех бразильцев. А возможный трансфер Че Че в Сан-Паулу под угрозой срыва.

По информации Цыганыка, Исмаили вряд ли будет играть за сборную Украины, а Мораес готовит документы на получение гражданства.

Другие топ-события

Маурицио Сарри уволят, если Челси не выиграет Кубок английской лиги. Сам тренер заявил, что чувствует давление из-за результатов, а не из-за фанатов Челси.

Зато Тотти, Аллегри и Дзанетти войдут в Зал славы итальянского футбола. А Гризманн и Канте вошли в топ-30 самых влиятельных европейцев в возрасте до 30 лет по версии Forbes.

Также Харри Кейн вернулся к тренировкам на две недели раньше запланированного срока. Кроме того, Суперкубок Испании будут разыгрывать в формате "финала четырех".