Украина

Израильская пресса осталась под впечатлением от уровня Шахтера по мотивам матча против Маккаби Тель-Авив. Футбол 24 собрал для вас самые яркие вырезки местных СМИ.

Победа донецкого клуба улучшила положение Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Заря может остаться без ряда ключевых игроков уже через несколько месяцев, футболисты отказываются продлевать контракты.

Европа

ПСЖ предложил продолжить сотрудничество своей звезде, на которую охотятся главные европейское гранды.

Барселона и Атлетико за спиной у Суареса оформили продажу форварда, шокирующие факты звездного трансфера.

Малиновский может уволить Гаттузо, Гвардиола проэкзаменует ученика, Интер и Милан решат судьбу Скудетто – Футбол 24 подготовил традиционный анонс главных матчей уикенда.

Украинцы за рубежом

Роман Яремчук продолжает феерить в чемпионате Бельгии, украинский форвард отметился голом в третьем матче подряд.

Андрей Ярмоленко недавно получал предложения из экзотических чемпионатов, неожиданные инсайды из лагеря Вест Хэма.