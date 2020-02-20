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АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ ТОТТЕНХЭМ - РБ ЛЕЙПЦИГ ШАХТЕР - БЕНФИКА

Главные новости футбола 19 февраля: Аталанта уничтожила Валенсию, Тоттенхэм проиграл РБ Лейпциг, Шахтер готов к Бенфике

07:00 258 Читати українською
Главные новости футбола 19 февраля: Аталанта уничтожила Валенсию, Тоттенхэм проиграл РБ Лейпциг, Шахтер готов к Бенфике
Бергамаски празднуют успех / Getty Images

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 февраля.

Шахтер – Бенфика

Лиссабонская Бенфика объявила заявку на матч Лиги Европы против Шахтера. Молодые Сикан и Бондаренко в составе делегации Шахтера на матчи против Бенфики и Десны.

Наставник донетчан Луиш Каштру пообщался с прессой накануне матча против лиссабонцев. Между тем Николай Матвиенко неоднозначно оценил готовность Шахтера к матчу с Бенфикой.

Лига чемпионов

Бергамская Аталанта разгромила Валенсию в 1/8 Лиги чемпионов, а Малиновский мог забивать и ассистировать – видео голов и обзор поединка плей-офф.

Между тем Тоттенхэм дома минимально уступил РБ Лейпциг и ухудшил шансы на четвертьфинал турнира – видео забитого мяча и обзор матча.

Зато Юлиан Нагельсманн установил рекорд в плей-офф Лиги чемпионов. А Жозе Моуринью не может победить в плей-офф ЛЧ более пяти лет.

Другие топ-события

Киевское Динамо частично окупило трансфер Жерсона Родригеса – Анкарагюджю заплатил киевлянам приличную сумму. Зато Александрия получила запрет на регистрацию новых игроков.

Английский Манчестер Сити может столкнуться с новым расследованием УЕФА. Итальянский Милан подписал предварительный контракт с немецким специалистом.

Лидер Барселоны Лионель Месси получил предложение от Лос-Анджелес Гэлакси и прокомментировал возможную травлю звезд "блаугранас" со стороны руководства клуба.

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Тоттенхэм – РБ Лейпциг – 0:1 – видео гола и обзор матча
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