Украинцы за границей

Зинченко отдал первый ассист в текущем сезоне АПЛ. Судья хотел "обворовать" украинца, но в итоге гол засчитали, а Манчестер Сити разгромил Ньюкасл. Александр оригинально прокомментировал достижение.

Яремчук забил гол и ассистировал, прервав неудачную серию. Роман стал одним из лучших и помог Бенфике уничтожить соперника. Василий Кравец курьезным ассистом приобщился к победе в Сегунде.

Трансферы

Мирча Луческу подтвердил готовность отпустить нескольких игроков Динамо в европейский чемпионат. Роберто Де Дзерби просит Шахтер подписать вингера Челси – трансферу препятствует один фактор. Металлист 1925 усилился воспитанником Шахтера, осуществив первый зимний трансфер харьковчан.

Шевченко может потерять чемпиона Европы и других лидеров – Дженоа готовит революцию в январе. Защитник молодежной сборной Украины перейдет в Славию за 700 тысяч евро. Тарас Качараба заинтересовал клубы из Германии и еще двух чемпионатов.

Европа

Ливерпуль расписал огненную ничью с Тоттенхэмом и отпустил Манчестер Сити на вершине АПЛ. Клопп провально рискнул, Кейн украл сенсацию, а Алиссон слишком поверил в себя. Праздничный тур АПЛ под угрозой срыва – сегодня будет судьбоносное решение.

Наполи минимально одолел Милан, прервал неудачную серию и поднялся на второе место Серии А. Матч подарил драму на последних минутах. Кадис удержал сенсационную ничью с Реалом на Сантьяго Бернабеу.