Украина

Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА за попытку провести внеочередной съезд УАФ. Андрей Шевченко получил строгое предупреждение от Чеферина о должности в федерации. Паулу Фонсека озвучил желание возглавить сборную Украины.

Эхо ЧМ-2022

Франция кричит, что надо отменить второй гол Месси в финале ЧМ-2022, а что говорят правила. Воин или король? Месси поднял кубок мира в уникальном плаще – подарок с глубоким символизмом. Месси с двумя оруженосцами, старый феномен и герои Африки – символическая сборная ЧМ-2022 от "Футбол 24".

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