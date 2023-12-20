Украинцы за границей

Михаил Мудрик забил гол за Челси и реализовал победный пенальти, Эвертон без Миколенко вылетел: Кубок лиги, 1/4 финала. Это третий гол Мудрика в составе Челси в сезоне 2023/24.

Артем Довбик переплюнул Цыганкова и удивил Испанию, Лунин попал в ловушку, странные оценки Яремчука.

Руслан Малиновский спровоцировал переполох – в Италии возмущены действиями украинца, чудом избежавшего первой красной в Серии А.

Сергей Ребров дал совет Цыганкову и Довбику – тренер сборной Украины оценил сенсационный сезон Жироны.

Трансферы и назначения

Мудрик продолжает безумное падение, Забарный больше всех прибавил, только 1 украинец без изменений – Transfermarkt обновил цены в АПЛ.

Вторая отставка в АПЛ. Клуб, поразивший трансферным безумием, уволил тренера – на вакантную должность есть три претендента.

Динамо и Полесье сошлись в битве за игрока сборной Украины – предложение Суркиса "впечатляет". Сам футболист уже сделал выбор.

Виктор Скрипник получил роскошные условия в Металлисте 1925 – источник озвучил зарплату тренера, уже покинувшего Ворсклу.

Другие главные события

Манчестер Сити вышел в финал Клубного ЧМ-2023 – команда Гвардиолы устроила разгром с автоголом и гением капитана.

Исторический гол Гризманна не спас Атлетико, Яремчук чуть не получил красную, Севилья с новым коучем оформила разгром.

Бавария официально продлила контракт с легендой клуба, который провел в Мюнхене всю карьеру.

Барселона после трех неудач подряд окончательно определилась с судьбой Хави.

Тибо Куртуа пропустит Евро-2024 – кипер Реала объяснил, почему не поможет потенциальному сопернику Украины.