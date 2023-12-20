Главные новости футбола 19 декабря: Мудрик забил гол за Челси, Ман Сити вышел в финал Клубного ЧМ, отставка в АПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 19 декабря.
Украинцы за границей
Михаил Мудрик забил гол за Челси и реализовал победный пенальти, Эвертон без Миколенко вылетел: Кубок лиги, 1/4 финала. Это третий гол Мудрика в составе Челси в сезоне 2023/24.
Артем Довбик переплюнул Цыганкова и удивил Испанию, Лунин попал в ловушку, странные оценки Яремчука.
Руслан Малиновский спровоцировал переполох – в Италии возмущены действиями украинца, чудом избежавшего первой красной в Серии А.
Сергей Ребров дал совет Цыганкову и Довбику – тренер сборной Украины оценил сенсационный сезон Жироны.
Трансферы и назначения
Мудрик продолжает безумное падение, Забарный больше всех прибавил, только 1 украинец без изменений – Transfermarkt обновил цены в АПЛ.
Вторая отставка в АПЛ. Клуб, поразивший трансферным безумием, уволил тренера – на вакантную должность есть три претендента.
Динамо и Полесье сошлись в битве за игрока сборной Украины – предложение Суркиса "впечатляет". Сам футболист уже сделал выбор.
Виктор Скрипник получил роскошные условия в Металлисте 1925 – источник озвучил зарплату тренера, уже покинувшего Ворсклу.
Другие главные события
Манчестер Сити вышел в финал Клубного ЧМ-2023 – команда Гвардиолы устроила разгром с автоголом и гением капитана.
Исторический гол Гризманна не спас Атлетико, Яремчук чуть не получил красную, Севилья с новым коучем оформила разгром.
Бавария официально продлила контракт с легендой клуба, который провел в Мюнхене всю карьеру.
Барселона после трех неудач подряд окончательно определилась с судьбой Хави.
Тибо Куртуа пропустит Евро-2024 – кипер Реала объяснил, почему не поможет потенциальному сопернику Украины.