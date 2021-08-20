Еврокубки

Заря поплатилась за нереализацию своих моментов и потерпела болезненное поражение от Рапида в плей-офф Лиги Європы.

Другие поединки Лиги Европы были богатыми на неожиданные результаты, где аутсайдеры не уступали именитым командам.

В Лиге конференций завершился безумный игровой день, многообразие голов и матчи с участием украинских футболистов не дали скучать болельщикам.

Украина

Натурализованный полузащитник Шахтера Марлос объявил об уходе из сборной Украины и назвал причины такого решения.

Динамо продолжает торговаться с итальянским клубом из-за Владислава Супряги, стала известна возможная сумма трансфера.

Футбол 24 подготовил для вас эксклюзивное интервью с главным бомбардиром УПЛ Денисом Безбородько, который откровенно рассказал о Шахтере, Рябоконе и Манчестер Юнайтед.

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