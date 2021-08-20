Главные новости футбола 19 августа: Заря потерпела фиаско в Лиге Европы, Марлос назвал причины ухода из сборной Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 августа.
Еврокубки
Заря поплатилась за нереализацию своих моментов и потерпела болезненное поражение от Рапида в плей-офф Лиги Європы.
Другие поединки Лиги Европы были богатыми на неожиданные результаты, где аутсайдеры не уступали именитым командам.
В Лиге конференций завершился безумный игровой день, многообразие голов и матчи с участием украинских футболистов не дали скучать болельщикам.
Украина
Натурализованный полузащитник Шахтера Марлос объявил об уходе из сборной Украины и назвал причины такого решения.
Динамо продолжает торговаться с итальянским клубом из-за Владислава Супряги, стала известна возможная сумма трансфера.
Футбол 24 подготовил для вас эксклюзивное интервью с главным бомбардиром УПЛ Денисом Безбородько, который откровенно рассказал о Шахтере, Рябоконе и Манчестер Юнайтед.
Другие новости
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