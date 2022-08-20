"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 августа. Динамо подписывает Кабаева, Манчестер Юнайтед – Каземиро, а Малиновский все еще не определился, ведь претендентов более чем достаточно.

Малиновский приближается к уходу из Аталанты, а жена делает намеки фанатам АПЛ

Украина

Клубы-бунтари собираются срывать телепул УПЛ. К Динамо, Заре, СК Днепр-1 и Руху присоединится еще одна команда, утверждает инсайдер. Информацию подтверждают другие источники. "Единого пула не будет": Цыганык раскрыл транслятор матчей Динамо и других клубов-бунтарей.

Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо впервые без очков, двойное фиаско Украины с лучиком надежды и начало краха России, оказавшейся неоправданно высоко из-за невиданных ранее поблажек европейских футбольных чиновников.

Черноморец объявил о трансфере экс-форварда Динамо и Шахтера – он забивал два гола Барселоне на Камп Ноу и брал Кубок УЕФА.

СК Днепр-1 нашел замену Довбику. Результативный иностранец уже проявлял себя в Украине и может вернуться.

Динамо

Вернидуб назвал главных виновников фиаско Динамо в матче с Бенфикой: "Вы хорошо знаете, о ком я говорю".

Вингера Динамо арендовал литовский клуб. Украинское представительство выросло до 7 футболистов и двух тренеров.

Динамо – СК Днепр-1: названы дата и место проведения матча 2-го тура УПЛ.

Динамо подписало первого новичка фактически за весь последний год. Украинец Кабаев должен приехать в команду на проблемную позицию раньше, чем ожидалось.

Малиновский

Самый состоятельный клуб АПЛ также претендует на Малиновского. Украинский универсал согласился на трансфер в Тоттенхэм, а жена лишь подогревает интерес тонкими намеками в соцсетях, но это далеко не единственный вариант.

А вот у Марселя – мизерные шансы подписать Малиновского в рамках обмена с Ундером. Два фактора указывают на проваленный трансфер.

Европейский трансферный рынок

Манчестер Юнайтед официально объявил о трансфере Каземиро, который выиграл с Реалом множество трофеев, в частности в ЛЧ. Опорник сборной Бразилии получит одну из самых больших зарплат в команде. Тен Хаг сделал новое заявление о Роналду в ближайшем сезоне МЮ.

Барселона рискует бесплатно потерять новичка, за которого этим летом заплатила огромные деньги.

Новичок АПЛ продолжает проводить безумное усиление – 16 трансфер за рекордные деньги в истории клуба на позицию, куда рассматривали Малиновского.

Челси отдал 15 млн за игрока Интера, забивавшего Шахтеру, но не провел ни секунды в главной команде.