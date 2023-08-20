Малиновский возвращается в Италию, а Лунин бросает вызов звездному новичку Мадрида. "Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 августа 2023 года.

Украинцы за границей

Руслан Малиновский официально стал игроком Дженоа. Итальянский клуб пока без украинца уже успел разгромно проиграть финалисту Лиги конференций на старте Серии А. Стоимость трансфера хавбека сборной Украины в случае успешной аренды составит 10 миллионов евро.

Реал переиграл Альмерию на выезде в волевом стиле. Андрей Лунин пропустил на 3, выдал 7 сейвов и стал 2 лучшим, галактический Беллингем становится бомбардиром без конкуренции, камбэк Винисиуса. Это может быть один из последних матчей украинца перед тем, как арендованный у Челси Кепа займет место основного вратаря "сливочных".

Ливерпуль в меньшинстве победил Борнмут во 2 туре АПЛ. Илья Забарный снова провел хороший матч, но допустил голевую ошибку.

Лига чемпионов: определились все пары раунда плей-офф квалификации. Домагой Вида забил решающий гол в дуэли экс-динамовцев против Богдана Михайличенко.

Топ-чемпионаты

Манчестер Сити минимально обыграл Ньюкасл, развив свое лидерство после двух туров АПЛ. Чемпион мира затмил Холанда, Гвардиола не сделал ни одной замены и предпочел досрочно убивать время.

Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед в матче с четырьмя штангами и автоголом. Неожиданно убедительный триумф команды Постекоглу, которая учится играть без Харри Кейна и неделю назад не смогла переиграть Брентфорд.

ПСЖ не помог даже Мбаппе. Луис Энрике и со второй попытки не смог победить в чемпионате Франции. Лион опустился на самое дно, разгромно уступив в родных стенах.

Боруссия Д на последних минутах дожала Кельн, Байер перестрелял РБ Лейпциг, Штутгарт растоптал Ордеца и Ко.

УПЛ

Колос и Рух подписали мировую лидеров Премьер-лиги. Команды с вершины таблицы обменялись похожими голами, неоднозначное удаление добавило остроты последним минутам.

Металлист 1925 одолел Минай. Это первая победа харьковчан в сезоне.

Ворскла также добыла дебютную победу в УПЛ 2023/24, обыграв Верес. Сразу два гола пришли после ошибок, зрители увидели удаление за удар в стиле кунг-фу.