Главные новости футбола 19 августа: Карпаты вырвали ничью у Десны, Манчестер Юнайтед и Интер сенсационно проиграли

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 августа.

Завершился 5-й тур УПЛ

Состоялись последние 3 матча пятого тура украинского первенства. Карпаты вырвали ничью на поле Десны в дебютном матче Мораиша. Смотрите видео голов и обзор результативного поединка. Новый главный тренер "львов" считает, что его подопечные могли довести камбэк даже до победы. Ну а вице-президент Карпат готов уйти из клуба, если "зелено-белые" не попадут в еврокубки.

Ворскла дожала Мариуполь благодаря автоголу и поднялась на 4 ступеньки в турнирной таблице. Украшением матча, как и всего тура, стал роскошный гол Владислава Кулача в стиле Роналду и Бейла. Еще в одной игре Заря между матчами Лиги Европы расписала скучную ничью с Олимпиком.

Слабый уик-энд украинских легионеров

Футболисты сборной Украины вчера остались в тени в европейских чемпионатах. Александр Зинченко снова не попал в заявку Манчестер Сити на матч АПЛ, а его партнеры уничтожили Хаддерсфилд со счетом 6:1.

Андрей Ярмоленко, который накануне имел мало игрового времени за Вест Хэм, получил поддержку болельщиков в соцсетях. "Какого черта Ярмоленко не в основе – он должен выйти на Арсенал": фанаты Вест Хэма отреагировали на игру украинца в АПЛ.

Андрей Лунин пролетел мимо заявки Реала на матч с Хетафе. Плохой знак, ведь главный его конкурент Кико Касилья готовился к игре. "Сливочные", кстати, без проблем справились с Хетафе.

Наши бельгийские легионеры уже приучили к своей результативной игре, однако в этом туре промолчали и они. Малиновский, Яремчук и Пластун результативными действиями не отметились, хотя их команды победили. А Евгений Селезнев в Турции вообще заработал удаление за плевок.

Сенсации в топ-чемпионатах

Главной неожиданностью европейского уик-энда стало поражение Манчестер Юнайтед. "Дьяволы" уступили Брайтону, пропустив еще в первом тайме 3 мяча. Смотрите видео голов и обзор матча. Во Франции сенсационные поражения потерпели Бордо и Марсель.

В Италии также не обошлось без неожиданностей. Амбициозный Интер минимально проиграл Сассуоло. Единственный гол во встрече забил Доменико Берарди. А вот Рома избежала потери очков, дожав на последней минуте Торино благодаря классной комбинации Клюйверт-Джеко.