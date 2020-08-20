Главные новости футбола 19 августа: Бавария вышла в финал ЛЧ, Барселона назначила нового тренера, успех Реброва

Лига чемпионов

Бавария разгромила Лион и вышла в финал Лиги чемпионов. Французы создали немало шансов, но немцы лучше реализовали свои моменты – смотрите видео голов и обзор матча. В финале Бавария 23 августа поборется за трофей с ПСЖ.

Уже стартовал новый сезон Лиги чемпионов. В первом раунде квалификации Сергей Ребров уверенно обыграл шведов и попал на Селтик, а два украинца вылетели из турнира. Артем Милевский в хаосе мстит за Динамо, сборную и шокирует всех.

Европа

Барселона официально назначила Рональда Кумана новым главным тренером. Голландец дал первый комментарий в статусе тренера Барсы и сразу очертил свое мнение относительно будущего Месси в клубе. Каталонцы прекратили переговоры по Неймару и Лаутаро.

Сборная Нидерландов назвала нового тренера – официальное заявление соперника сборной Украины. Реал определился с планами на межсезонные сборы – Лунин может остаться без спаррингов. Василий Кравец не сможет продолжить выступления за Луго – выкуп украинца слишком дорогой для клуба.

Украина

Минай перед дебютом в УПЛ сменил клубную эмблему и оформил трансфер Дениса Кожанова. Василий Сачко официально стал главным тренером Волыни. Клуб Первой лиги снялся с розыгрыша чемпионата Украины, а Карпаты сохранили профессиональный статус благодаря вмешательству мэра Львова.

Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2020/21 – несколько игроков пока вне списка. Артем Кравец в шаге от возвращения в Киев. Соль отреагировал на слухи о переходе из Динамо в нидерландский клуб. Шахтер заинтересован в трансфере бразильца, за которым следят два бывших клуба Каштру. Александрия осуществила полноценный трансфер Третьякова.