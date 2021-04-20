Европейская Суперлига

Создание нового турнира, которое инициировали 12 клубов Европы, возмутило ФИФА и УЕФА. Первая выступила с официальным заявлением, в котором не одобрила такое решение и призвала стороны к диалогу и поиску компромисса. УЕФА настроен более решительно – футболисты команд-участниц Суперлиги могут быть дисквалифицированы на матчи национальных сборных (в частности, на ЧМ и ЧЕ). Соответственно, под санкции могут попасть Андрей Лунин с Александром Зинченко, ведь Реал и Манчестер Сити будут играть в Суперлиге.

В Италии требуют дисквалифицировать Ювентус, Интер и Милан из Серии А. УЕФА пошел еще дальше – Реал, Манчестер Сити и Челси могут быть исключены из ЛЧ. Александр Чеферин обещает проблемы участникам Суперлиги – главные тезисы главы УЕФА, который настроен очень серьезно.

Украина

Роман Яремчук не перейдет в Спортинг – португальский клуб отказался от идеи подписания форварда Гента и сборной Украины. В то же время Руслана Малиновского снова сватают в Бельгию.

Мирча Луческу анонсировал прощание с легионером Динамо, который не оправдал надежд.

Евгений Селезнев может перейти в клуб Первой лиги. Летом у опытного форварда истекает контракт с Колосом, который исключил футболиста из заявки на УПЛ.

Тайсон пообещал вернуться в чемпионат Украины. Бразилец лишь несколько дней назад покинул Шахтер.

Руслан Малиновский получил признание в Италии после победного гола Ювентусу.

Другие главные события

Жозе Моуринью уволен из Тоттенхэма. Португалец работал главным тренером "шпор" полтора года. Лондонцы оперативно назначили нового наставника, который будет руководить командой до конца сезона.

УЕФА официально утвердил новый формат Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Правда, изменения вступят в силу несколько позже. А вот решение о Евро-2020 отложили – у трех городов возникли проблемы.

Ливерпуль потерял очки с Лидсом и не сумел вернуться в топ-4 АПЛ.

"Футбол 24" традиционно подготовил обзор европейского уикенда.