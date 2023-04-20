Лига чемпионов

Определились полуфинальные пары ЛЧ 2022/23. Манчестер Сити выбил Баварию – 1:1 в Мюнхене полностью устроили команду Хосепа Гвардиолы после домашних 3:0 неделю назад. "Горожане" в третий раз подряд вышли в полуфинал, а Бавария уже третий сезон не может преодолеть стадию 1/4.

Интер на последних секундах упустил победу над Бенфикой, но прошел дальше благодаря выездному успеху и сыграет с Миланом в дуэли за финал.

Элегантным касанием обыграл двоих, идеально остановил Вини, подкатился под Модрича – насыщенные 25 минут Мудрика против Реала.

Украина

Перенесенный поединок 10-го тура УПЛ наконец-то сыграли. Ингулец победил Рух в скандальном матче без VAR – Кривушкин назначил спорный пенальти и удалил Соломона.

Михаил Мудрик нарвался на сокращение зарплаты – фанаты Челси заценили новую позицию украинца, стратегическое заблуждение боссов.

Украинский футболист получил длительную дисквалификацию за договорные матчи. Решение CAS практически ставит крест на карьере.

Александр Зинченко вернулся к тренировкам с Арсеналом. Украинец пропустил последний матч АПЛ, однако готов снова помочь команде в борьбе за титул.

Ребров и Ярмоленко сохраняют шансы на титул. Аль-Айн одолел одного из конкурентов и приблизился к лидеру на расстояние одной победы.

Другие главные события

Манчестер Сити готовит Холанду новый контракт. Важный пункт в предыдущей сделке отменен из-за Гвардиолы.

Челси выбрал двух фаворитов на должность нового тренера – экс-наставник Барселоны выпал из списка.

Легенда испанского футбола анонсировал завершение карьеры – скоро ему исполнится 42.