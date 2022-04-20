Главные новости футбола 19 апреля: Ливерпуль унизил МЮ, Интер разбил Милан, сборная Украины может потерять Малиновского
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 апреля.
Украина
Руслан Малиновский рискует досрочно завершить сезон. Плохие новости для Аталанты и сборной Украины.
Сборная Украины получила "смягченное" решение по домашним матчам Лиги наций.
Шахтер уступил Фенербахче в благотворительном матче – беда с реализацией, юные дебютанты и упоминание о героине Мариуполя.
Супруги Морозюков во второй раз стали родителями – беременность скрывали до последнего.
Украинец произвел фурор на турнире в Италии. Руслан Малиновский пригласил земляка в Аталанту.
Сотрудник Металлиста получил ранения во время обстрелов Харькова – кадры изуродованных домов ужасают.
Топ-матчи дня
Ливерпуль разбил Манчестер Юнайтед и стал лидером АПЛ. Команда Клоппа после разгрома в первом круге со счетом 5:0 снова разобралась с принципиальным оппонентом, но теперь забила меньше на гол меньше. 9:0 в двух матчах – тотальное унижение "красных дьяволов".
Интер разгромил Милан в дерби за финал Кубка Италии – мастер-класс Лаутаро закрепил экс-одноклубник Малиновского.
Определился первый финалист Кубка Германии 2021/22 – дебютный выход в финал в истории клуба.
Мир
Ветеран Барселоны Жерар Пике сделал скандальный бизнес на Суперкубке Испании: сговор с президентом федерации и ужасающее распределение средств.
Почти 3 миллиона гривен в день – Манчестер Сити предлагает Холанду самую большую зарплату в АПЛ.