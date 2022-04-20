Украина

Руслан Малиновский рискует досрочно завершить сезон. Плохие новости для Аталанты и сборной Украины.

Сборная Украины получила "смягченное" решение по домашним матчам Лиги наций.

Шахтер уступил Фенербахче в благотворительном матче – беда с реализацией, юные дебютанты и упоминание о героине Мариуполя.

Супруги Морозюков во второй раз стали родителями – беременность скрывали до последнего.

Украинец произвел фурор на турнире в Италии. Руслан Малиновский пригласил земляка в Аталанту.

Сотрудник Металлиста получил ранения во время обстрелов Харькова – кадры изуродованных домов ужасают.

Топ-матчи дня

Ливерпуль разбил Манчестер Юнайтед и стал лидером АПЛ. Команда Клоппа после разгрома в первом круге со счетом 5:0 снова разобралась с принципиальным оппонентом, но теперь забила меньше на гол меньше. 9:0 в двух матчах – тотальное унижение "красных дьяволов".

Интер разгромил Милан в дерби за финал Кубка Италии – мастер-класс Лаутаро закрепил экс-одноклубник Малиновского.

Определился первый финалист Кубка Германии 2021/22 – дебютный выход в финал в истории клуба.

Мир

Ветеран Барселоны Жерар Пике сделал скандальный бизнес на Суперкубке Испании: сговор с президентом федерации и ужасающее распределение средств.

Почти 3 миллиона гривен в день – Манчестер Сити предлагает Холанду самую большую зарплату в АПЛ.