Главные новости футбола 19 апреля: Хачериди могут выгнать из Динамо Брест, УЕФА разработал план доигрывания еврокубков

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 апреля.
Скандал с Евгением Хачериди
Евгений Хачериди после матча с Витебском попытался ударить арбитра поединка. Тренер Динамо Брест эмоционально прокомментировал удаление украинца и его одноклубника.
Динамо Брест хочет разорвать контракт с Хачериди – причиной стал инцидент с агрессией в отношении арбитра.
Пандемия коронавируса
УЕФА разработал предварительный план доигрывания ЛЧ и ЛЕ – известна базовая дата матча Шахтера. Испанская Ла Лига решила доиграть сезон 2019/20.
Киевское Динамо посоветуется с другими клубами УПЛ относительно сокращения зарплат футболистам. Тем временем президент Брешии подхватил коронавирус – ранее он угрожал снять команду с чемпионата Италии.
Другие топ-события
Динамо повесило заоблачный ценник на Жерсона Родригеса. Зато Тете в списке интересов Манчестер Юнайтед – вингер Шахтера может стать альтернативой Санчо
Туринский Ювентус может подписать Кейна и разорвать контракт с одним из своих нападающих. Между тем Реал выбыл из борьбы за Кейна ради другого топ-трансфера.
Английский Ньюкасл получит сумасшедшую сумму на летние трансферы – "сороки" смогут себе позволить Неймара. В свою очередь Ювентус снова хочет переманить Зидана в Италию.