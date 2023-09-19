Виктор Цыганков и Артем Довбик в Жироне / Жирона

Украина

Завершился 7-й тур УПЛ. Динамо уверенно победило Ворсклу – новый капитан киевлян отдал ассист, Луческу угадал с заменой, судьи снова начудили. Мирча Луческу после игры высказал претензии арбитру и некоторым своим игрокам, а также признался, что радуется трансферу Сергея Сидорчука в бельгийский Вестерло.

Рух получил трансферный бан из-за легионера, не сыгравшего за команду ни одного матча.

Состоялись несколько матчей Второй лиги. Звягель без Максимова разбил Реал Фарму, Карпаты-2 продлили победную серию.

Еврокубки

Во вторник, 19 сентября, Шахтер стартует в Лиге чемпионов матчем против Порту – прогноз на поединок 1 тура. "Горняки" прибыли в Гамбург, проведя в пути более 8 часов, а Патрик ван Леувен дал пресс-конференцию.

Дисквалификация России из еврокубков и турниров сборных – Чеферин озвучил срок действия отстранения. Президент УЕФА заверил, что просто так возвращать агрессоров в европейский футбол никто не будет.

Другие главные события

Виктор Цыганков забил гол, который стал для него первым в сезоне. Артем Довбик отдал дебютный ассист в составе Жироны. Результативные действия украинцев принесли Жироне победу и третье место турнирной таблицы чемпионата Испании.

Михаил Мудрик бушует из-за Почеттино и получил неожиданных союзников – Челси погрузился в 90-е, а такого от украинца не ожидали.

ПСЖ избавился от чемпиона мира – ему не хватило двух матчей до юбилейной отметки.

Аль-Хиляль спасся от фиаско с узбеками на 90+10-й минуте – видео отвратительного поступка Неймара в матче Азиатской ЛЧ.