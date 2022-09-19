Европа

Эвертон одолел Вест Хэм – Миколенко стал игроком матча и поучаствовал в уникальном достижении. А еще Виталий отличился трогательным поступком перед игрой. Арсенал разбил Брентфорд и вернул лидерство в АПЛ. ПСЖ продолжил победное шествие во Франции в игре с Лионом – Месси и Неймар сделали результат.

Наполи одолел Милан и сместил Малиновского с вершины Серии А. Руслан вышел на концовку парадоксального матча с Ромой, в котором Аталанта победила, хотя отыграла гораздо хуже. Ювентус в меньшинстве уступил Монце. Интер без шансов проиграл Удинезе, подарив еще одну сенсацию в Италии.

Украина

Матчи сборной Украины будут транслироваться в свободном доступе – зрители будут иметь две альтернативы. Карпаты вырвали победу у Диназа и возглавили группу Первой лиги. Металлист официально объявил о трансфере воспитанника Шахтера.

Роман Яремчук впервые проиграл с Брюгге, потерпев провал. Эдуард Соболь вышел на матч и влип в неприятную историю. Защитник должен был пропустить матчи сборной Украины из-за травмы – представитель "сине-желтых" прокомментировал ситуацию.

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Экс-тренер сборной Украины станет ассистентом Де Дзерби в АПЛ. Роберто будет официально тренировать Брайтон, заменив там нового наставника Челси. Александр Хацкевич возглавил новый клуб.

УЕФА одобрительно отозвался на революционную идею проведения финала Лиги чемпионов в США. Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, обойдя Роналду и Месси.