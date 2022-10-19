УПЛ

Матч Динамо против Металлиста официально перенесен. Заря за тайм разбила Черноморец и прервала безвыигрышную серию в чемпионате. Верес в волевом стиле одолел Львов и вышел на третье место УПЛ.

Александрия обыграла Кривбасс. Криворожцы до сих пор не побеждают в УПЛ. Юрий Вернидуб заговорил об уходе из клуба и нашел виновного в очередном провале.

Украина

Молодежная сборная Украины получила соперников в групповом турнире Евро-2023. "Сине-желтые" сыграют с Румынией, Хорватией и Испанией. Жеребьевка также подарила дуэли Англия-Германия и Франция-Италия.

Два фаната Карпат погибли в бою за Украину. Прокуратура вручила подозрение генеральному секретарю УАФ во время пересечения границы. УАФ отреагировала, заявив, что документ содержал явные признаки фальсификации.

Наши за границей

У Андрея Лунина будет еще один шанс в основе Реала. Украинец сыграет в следующем матче с Эльче. Но сказка близка к завершению – Куртуа уже полноценно тренируется.

Луческу не взял у Динамо форварда, который отказался от сборной Украины и сорвал свой трансфер в Серию А.