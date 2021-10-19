Лига чемпионов

Шахтер – Реал: Роберто Де Дзерби пообщался с прессой перед матчем Лиги чемпионов. "Горняки" потеряли Матвиенко на матч с мадридцами из-за травмы.

Наставник Реала Карло Анчелотти заверил, что Лунин получит игровое время в Реале, а также рассказал о дружбе с Де Дзерби и намекнул на ротацию.

Барселона – Динамо: киевляне объявили состав на матч Лиги чемпионов. Каталонцы потеряли трех звезд на матч с Динамо и Эль Класико.

Украина

Ровенский Верес удержал минимальную победу над Черноморцем в меньшинстве – видео гола и обзор матча с нереализованным пенальти.

Киевское Динамо может бесплатно подписать Тотовицкого – полузащитник выступал в Шахтере Луческу. Президент киевлян Игорь Суркис готов предоставить Ярмоленко возможность вернуться в Динамо.

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"Это катастрофа!": Де Дзерби перед Реалом – о самой большой проблеме в Украине, фаворита на ЗМ и лучшего тренера мира. Барселона нашла идентичность перед Динамо, Салах – великий, МЮ ужасает, а Бавария издевается – обзор уикенда.