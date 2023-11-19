Отбор Евро-2024

Еще три сборные гарантировали себе выход на чемпионат Европы. Группа I " делегировала Румынию и Швейцарию, а Нидерланды домучили вторую путевку от квинтета В, пока Франция крушила карлика 14:0

Александру Петракову пережить такое счастье не суждено. Его сборная Армении расписала ничью с Уэльсом, потеряв любые шансы на Евро-2024.

Сборная Украины

"Сине-желтые" испытают свою судьбу в понедельник, 20 ноября. Подопечные Реброва прибыли в Леверкузен на финальное сражение с Италией, где нужна исключительно победа.

Интриги в чемпионате Украины

Президент Вереса Иван Надеин создал резонанс историей о сорванном трансфере звездочки в Карпаты. Во всем виноваты "агенты-террористы".

Клубы УПЛ планируют созвать внеочередной Конгресс УАФ с целью устранения Андрея Павелко. 12 участников поддерживают, но есть четверка неопределенных.

Травмы звезд в сборных

Маркус Рашфорд умудрился получить повреждение в столкновении с партнером по сборной Англии. К счастью, срок восстановления форварда МЮ не должен быть слишком долгим.

У Винисиуса Жуниора из Реала все гораздо хуже. Вингер "сливочных" рискует пропустить более 2 месяцев после ужасной поездки в сборную Бразилии.