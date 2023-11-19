Главные новости футбола 18 ноября: еще 3 сборные вышли на Евро-2024, фиаско Петракова, Украина на месте битвы с Италией
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 18 ноября.
Отбор Евро-2024
Еще три сборные гарантировали себе выход на чемпионат Европы. Группа I " делегировала Румынию и Швейцарию, а Нидерланды домучили вторую путевку от квинтета В, пока Франция крушила карлика 14:0
Александру Петракову пережить такое счастье не суждено. Его сборная Армении расписала ничью с Уэльсом, потеряв любые шансы на Евро-2024.
Сборная Украины
"Сине-желтые" испытают свою судьбу в понедельник, 20 ноября. Подопечные Реброва прибыли в Леверкузен на финальное сражение с Италией, где нужна исключительно победа.
Интриги в чемпионате Украины
Президент Вереса Иван Надеин создал резонанс историей о сорванном трансфере звездочки в Карпаты. Во всем виноваты "агенты-террористы".
Клубы УПЛ планируют созвать внеочередной Конгресс УАФ с целью устранения Андрея Павелко. 12 участников поддерживают, но есть четверка неопределенных.
Травмы звезд в сборных
Маркус Рашфорд умудрился получить повреждение в столкновении с партнером по сборной Англии. К счастью, срок восстановления форварда МЮ не должен быть слишком долгим.
У Винисиуса Жуниора из Реала все гораздо хуже. Вингер "сливочных" рискует пропустить более 2 месяцев после ужасной поездки в сборную Бразилии.