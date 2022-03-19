Еврокубки

Состоялась жеребьевка всех трех еврокубков – последняя в текущем сезоне. Сформированы четвертьфинальные пары и турнирные сетки вплоть до финала.

В Лиге чемпионов сложных соперников получили команды всех украинцев – Романа Яремчука, Александра Зинченко и Андрея Лунина. Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала ЛЧ.

Барселона, Ярмоленко и Малиновский получили соперников в Лиге Европы – итоги жеребьевки.

Лига конференций: жеребьевка 1/4 и 1/2 финала – двое украинцев и Рома против старых знакомых.

Украина

Скончался Алексей Бахарев – бывший игрок Шахтера и сборных Украины и России (за обе национальные команды сыграл по 1 матчу). Ему было 45 лет.

"Сейчас мне хуже, чем в Киеве под бомбами". Де Дзерби определился с будущим в Шахтере и "наехал" на российский спорт.

Михаил Фоменко не может уехать из Сум. Экс-тренер сборной Украины оказался в сложной ситуации.

Украинский футболист погиб в боях с российскими оккупантами, защищая Киев.

Голкипер СК Днепр-1 перешел в Фейеноорд – на это место претендовал Андрей Пятов.

Полузащитник Мариуполя не выходит на связь с 5 марта. Игроки УПЛ бьют тревогу.

Мир

Второй подряд отказ россиянам: CAS не приостановил дисквалификацию сборной оккупантов из международных турниров.

Скандал в Германии – в ассистента арбитра бросили стакан. Поединок был прерван.

Дженоа выиграла впервые за полгода, а в АПЛ Лидс обыграл Вулверхэмптон, проигрывая 0:2.