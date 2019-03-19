Главные новости футбола 18 марта: Мораес получил украинское гражданство, сборная начала подготовку к отбору на Евро

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 марта.

Сборная Украины

Главная команда страны собралась в Киеве перед стартом отбора на Евро-2020. Началась подготовка к матчу против сборной Португалии. Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко дал пресс-конференцию, где рассказал о плане на игру с действующими чемпионами Европы.

Португалия также начала подготовку к матчу с Украиной. Главная звезда команды Криштиану Роналду не принял участия в первой тренировке, ведь просто еще не прибыл в расположение сборной. Интересные детали из уик-энда: Пока Роналду готовился забивать Украине, фанаты сдавали билеты.

Натурализация

Форвард Шахтера Жуниор Мораес официально получил украинское гражданство и уже завтра может присоединиться к сборной. Главный тренер Андрей Шевченко осторожно прокомментировал эту ситуацию, а впоследствии и сам футболист взял слово.

Авторитетный Мирон Маркевич не видит в натурализации Мораеса проблемы. Виктор Вацко также попытался убедить в правильности такого решения. Что касается нашего ближайшего соперника, то у Португалии есть свой Мораес, и не всем это нравится.

Больнее всего вероятный вызов Жуниора в сборную Украины ударит по основному форварду "сине-желтых" Роману Яремчуку. Он протянул Гент в Бельгии в топ-6, а в национальной команде получил бразильского конкурента с лучшими показателями.

УПЛ

Определились все участники первой и второй шестерок 2-го этапа украинской Премьер-лиги. Ворскла в решающем матче с тремя пенальти сыграла вничью против Арсенала-Киев и неожиданно пролетела мимо топ-6. Главный тренер полтавчан Василий Сачко заявил, что готов уйти из клуба уже завтра.

Исполком ФФУ утвердил решение о переносе матчей УПЛ и Кубка Украины из-за выборов Президента Украины. Соответственно, главная битва четвертьфинала Кубка Украины с участием Шахтера и Динамо состоится 7 апреля.