Главные новости футбола 18 марта: Ливерпуль и Барселона без досрочных титулов, Миколенко на радаре итальянских клубов

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 марта.

Украина

Украинская Премьер-лига определилась с датой возобновления турнира. Динамо сообщило о приостановлении тренировочного процесса из-за коронавирусной паузы. Виталий Миколенко – главная трансферная цель итальянских клубов среди игроков Динамо.

Юрий Вернидуб имел предложения от трех клубов УПЛ после ухода из Зари. "Вас за такое арестуют": капитан Динамо и игроки Шахтера всеми семьями оторвались на дне рождения.

Европа

Ливерпуль, Барселона и другие лидеры европейских лиг не получат досрочных титулов – УЕФА выразил официальную позицию. АПЛ готовит план возобновления чемпионата даже в условиях коронавируса. Лига чемпионов и национальные чемпионаты могут поменяться местами до конца сезона.

Месси разочарован своим положением в Барселоне и может покинуть клуб – решение аргентинца изменит один трансфер. Реал готов отпустить Бейла бесплатно и уже нашел ему неожиданную замену.

Бавария готовит массовую чистку на лето – есть три кандидата на выход. Манчестерские гранды устроят битву за Сауля – космическая клаусула звезды Атлетико не пугает англичан.

Наши за границей

Денис Гармаш попал в сборную недели в чемпионате Турции. Эдуард Соболь – в тройке лучших игроков чемпионата Бельгии по версии InStat, а Роман Безус – среди лидеров в своем амплуа.

Фанат заставил Вест Хэм вспомнить красивый дебютный гол Андрея Ярмоленко в сезоне. Андрей Лунин показал, как тренируется со своей невестой в условиях карантина. Александр Зинченко также провел совместную тренировку с любимой, а она его потроллила.