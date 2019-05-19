Главные новости футбола 18 мая: Зинченко выиграл Кубок Англии, Бавария – чемпион Германии, Динамо одолело Мариуполь

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 мая.

Наши за границей

Александр Зинченко – обладатель Кубка Англии. Украинец бледно провел финал турнира, но это не помешало Манчестер Сити оформить первый в истории Англии внутренний требл. "Горожане" отгрузили Уотфорду 6 голов. Пеп Гвардиола считает, что его команда выдала невероятный сезон.

Андрей Лунин и Василий Кравец попали в стартовый состав Леганеса на матч Примеры. Их команда уступила Уэске, однако голкипер сборной Украины запомнился несколькими неплохими сейвами. Зидан разозлился и ответил на слухи о Реале: Лунин или сын.

Максим Коваль стал лучшим голкипером года в Саудовской Аравии. Иван Петряк не получил заслуженную медаль победителя чемпионата Венгрии. Российские СМИ сообщают, что основной хавбек сборной Руслан Малиновский готов перейти в Спартак.

Украина

Начался 29-й тур Премьер-лиги. Динамо минимально победило Мариуполь и отсрочило чемпионство Шахтера. За киевлян снова забил Виктор Цыганков – он включает режим Месси в погоне за Тайсоном. Карлос Де Пена мощным ударом отметился дебютным голом за Динамо и получил комплименты от главного тренера. К слову, "бело-синие" потеряли до конца сезона основного защитника.

Во второй "шестерке" Карпаты в меньшинстве переиграли Десну, оформив первую победу за полтора месяца. Мякушко забил феноменальный гол со штрафного за "львов". Львовская команда на несколько часов покинула зону переходных матчей, однако затем снова туда вернулась, когда Олимпик дома победил Черноморец. Ворскла продолжила свою беспроигрышную серию – полтавчане одолели Арсенал-Киев.

Бундеслига

Бавария седьмой раз подряд стала чемпионом Германии, разгромив Айнтрахт. Роббен и Рибери в прощальном матче перед собственными трибунами отличились голами. Завершился сезон в Бундеслиге: Байер забрал последнюю путевку в Лигу чемпионов, а Вольфсбург запрыгнул в Лигу Европы, изнасиловав Аугсбург с космическим счетом.