Сборная Украины

Национальная сборная провела очередной благотворительно-подготовительный матч. Украина неосновным составом расписала ничью с хорватской Риекой. Ошибки в обороне перекрыли атакующие усилия. После игры Александр Петраков отсеял пять игроков из сборной. Также тренер дал интимное указание подопечным. Известен следующий соперник сборной Украины.

Европа

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