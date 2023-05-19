Главные новости футбола 18 мая: Ребров будет в сборной Украины, известны финалисты еврокубков
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 мая.
Еврокубки
Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций. Рома выстояла против Байера – Моуринью приблизился ко второму подряд евротрофею. Севилья в седьмой раз вышла в финал Лиги Европы, обыграв Ювентус. Фиорентина на последних секундах второго овертайма дожала Базель и сыграет с Вест Хэмом в финале Лиги конференций.
Украина
По информации авторитетного инсайдера, Сергей Ребров подписал контракт со сборной Украины. Специалист определился с тренерским штабом в главной команде страны.
Львов шантажом хочет заставить игроков разорвать контракты. СК Днепр-1 повесил ценник на Довбика после слухов об интересе Марселя, а Артем заинтересовал семь клубов по топ-5 чемпионатам.
Европа
В Севилье отреагировали на сенсационные слухи о переходе Михаила Мудрика в Ла Лигу. Андрей Лунин может сыграть за Реал в Ла Лиге – Куртуа противостоял Ман Сити с повреждением.
Анчелотти определился с будущим в Реале после позорного вылета в полуфинале Лиги чемпионов. Руководство Реала планирует пертурбации в клубе. Барселона следит за тренером Цыганкова.