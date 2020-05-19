Главные новости футбола 18 мая: АПЛ уверенно шагает к возобновлению, Швед – чемпион Шотландии без медали

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 мая.

Украина

Карпаты частично погасили задолженность перед футболистами за два месяца. Шахтер – в топ-10 Европы по разгромам, ПСЖ и Барселона доминируют в элитных чемпионатах.

Заря и СК Днепр-1 якобы провели товарищеский матч во время карантина – УПЛ отреагировала на эту информацию. Игорь Суркис готов предоставить Шахтеру стадион для доигрывания сезона. Андрей Шевченко озвучил следующую цель сборной Украины.

Лидеры Первой лиги платят своим игрокам на уровне УПЛ – известны зарплаты в низших дивизионах. Судьба низших дивизионов решится на Оболонь-Арене послезавтра. Президент ПФЛ подтвердил, что клубы Второй лиги не смогут доиграть сезон.

Наши за границей

Марьян Швед в составе Селтика официально стал чемпионом Шотландии, но не получит медаль. "Шевченко, как заноза в заднице – я расстроился, когда он не забил нам": тень Царя, или Как украинец делал 99 голов из 100.

Знаменитый голландец стал конкурентом Сергея Реброва за пост руководителя Фенербахче. Сын нашего тренера наделал шума во время матча Ференцвароша – досталось игроку сборной Венгрии.

Европа

Клубы АПЛ единогласно приняли дату возвращения к тренировкам – большой шаг на пути к возобновлению сезона. Хадсон-Одой арестован после свидания с моделью – звезда Челси болел коронавирусом. Каллум также обвиняется в изнасиловании.

Реал и Барселона начали тренировки в группах. Ювентус поставил ультиматум Барселоне касательно трансфера Пьянича – топ-сделка на грани срыва. Реал имеет проблему с трансфером Холанда – Боруссия озвучила фантастические условия.

Экс-игрок Барселоны преодолел коронавирус – он два месяца не знал, что болеет. Легендарный Алессандро Дель Пьеро оказался в больнице. Байер на выезде разгромил Вердер – мастерство Хаверца приблизило Леверкузен к Лиги чемпионов.