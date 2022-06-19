Украина

Мирча Луческу вернулся в Украину вместе с Динамо, хотя раньше в СМИ начали разгонять "предательство" об отсутствии тренера в Киеве. Наставник уже провел тренировку с командой. Также киевляне выбрали приоритетный стадион для матча Лиги чемпионов против Фенербахче.

Первая и Вторая лиги потеряют сразу 15 клубов – ПФЛ рассматривает три варианта формата соревнований. В то же время минимум 90 процентов матчей УПЛ пройдут в Украине – сейчас готовят решение о проведении чемпионата.

Трансферы

Эвертон стал фаворитом в борьбе за Зинченко. Именно клуб Виталия Миколенко активно работает над трансфером еще одного украинца, хотя раньше главным претендентом считали Арсенал.

Георгий Бущан не планирует уходить из Динамо. По словам вратаря сборной Украины, сейчас у него нет предложений.

Михаил Мудрик выбрал единственный клуб, в который хочет перейти из Шахтера.

Сеск Фабрегас покинул Монако – прощальный сезон чемпиона мира и Европы получился жалким.

Реал попытается подписать Холанда, только что перешедшего в Манчестер Сити.

ПСЖ договорился о первом трансфере "новой эры" – шейхи даже не торговались.

Мир

Война в Украине повлияла даже на мадридский Реал. Победитель ЛЧ вынужден менять все планы.

Экс-вратарь Динамо провалил дебют в Европе за новый клуб. Правда, конкурент сконфузился еще хуже.