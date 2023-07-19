Спарринги клубов УПЛ

Шахтер под руководством ван Леувена откровенно не впечатляет. После 0:5 от АЕКа "горняки" потерпели еще одно разгромное поражение – Аякс настрелял 3 гола.

СК Днепр-1 уже завершил подготовку на летних сборах. Подопечные Кучера расписали результативную ничью с Кривбассом, а дальше первый матч против Панатинаикоса в квалификации ЛЧ.

Трансферы и новые контракты

Криштиану Роналду выдал несколько резких выпадов в сторону Европы, хотя это не помешало скромной Сельте разбить Аль-Наср португальца. Саудовцы решили, что нужно срочно усиливаться и объявили о переходе Секо Фофана из Ланса.

Бавария за 50 млн евро приобрела центрбека Мин Че Кима из чемпионского Наполи. Манчестер Юнайтед тоже не сидит без дела – Онана на подходе, а пока фанаты "дьяволов" радуются новому контракту Рашфорда.

Украинцы в ЛЧ

Определились 8 участников второго раунда квалификации. Прошли не все украинцы – Владислав Кочергин (Ракув) и Максим Коваль (Шериф) празднуют, а вот Иван Зотько и Евгений Цымбалюк с Лигой чемпионов попрощались.