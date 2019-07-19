Главные новости футбола 18 июля: Малиновский голом и ассистом дебютировал за Аталанту, очередной топ-трансфер Ювентуса

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 июля.

Украина

Клубы УПЛ не поддержали расширение Премьер-лиги с сезона 2020/21 до 14-ти команд. Зато на том же заседании было принято решение все же увеличить количество клубов сразу до 16-ти, начиная с сезона 2021/22.

Существует большая угроза, что в Украине могут возникнуть два чемпионата. Об этом заявил президент одного из клубов УПЛ.

Динамо дозаявило Александра Караваева на сезон 2019/20. Еще несколько исполнителей первой команды пока остаются вне списка. К слову, по мнению экспертов, лидер Динамо Виктор Цыганков мог бы усилить Арсенал, однако лондонский клуб пока не может себе позволить трансфер украинца.

Луганская Заря узнала соперника во 2-м раунде квалификации ЛЕ 2019/20.

Трансферы

Маттейс Де Лигт перешел в Ювентус. Уже экс-капитан Аякса подписал контракт на 5 лет, а сумма сделки составила 75 млн евро плюс бонусы. Де Лигт стал третьим самым дорогим защитником в истории футбола, а Ювентус оформил очередной топ-трансфер – ранее ряды "Старой синьоры" пополнили Рэмзи, Буффон и Рабьо.

Шахтер отдал Веллингтона Нема в аренду. Хавбек до конца 2019 года будет выступать за Флуминенсе.

Евгений Коноплянка близок к Турции. Сразу несколько клубов из этой страны претендуют на украинского вингера. Переговоры продолжаются.

Мир

Руслан Малиновский роскошно дебютировал за Аталанту. Хавбек сборной Украины забил гол и отдал ассист в контрольном поединке – смотрите видеообзор матча.

Состоялись заключительные ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Несколько украинцев завершили выступления в еврокубках – не обошлось и без забитых голов в исполнении наших игроков.

Арсенал победил Баварию в матче Международного кубка чемпионов.