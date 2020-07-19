Главные новости футбола 18 июля: Арсенал выбил Ман Сити в полуфинале Кубка Англии, Малиновский прервал удачную серию

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 июля.

Украина

Клубы УПЛ согласовали календарь соревнований на сезон 2020/21, который начнется в конце августа.

Черниговская Десна определились с домашним стадионом на Лигу Европы. Как известно, команда Александра Рябоконя гарантировала себе второй по рангу еврокубок.

Олег Смалийчук готов распустить Карпаты, если львовяне не получат места в Первой лиге 2020/21.

Григорий Суркис общался с Виктором Скрипником после матча Динамо и Зари в рамках 31-го тура УПЛ. По информации СМИ, речь шла о потенциальном сотрудничестве. Как известно, Скрипника называют одним из кандидатов на пост наставника "бело-синих".

Атакующий хавбек Динамо Георгий Цитаишвили вышел во второй раунд голосования в престижной премии. Компанию ему составил и звезда Шахтера.

Богдан Бутко переболел COVID-19. Об этом заявил сам защитник Шахтера, который на правах аренды выступает за Лех.

Трансферы

Аталанта повесила ценник на Руслана Малиновского. Желающим подписать лидера сборной Украины придется выложить минимум 25-30 млн евро.

Два знаменитых испанских игрока покидают Вильярреал. В воскресенье они проведут последний матч за "желтую субмарину".

Криштиану Роналду может покинуть Ювентус в случае прихода нового тренера, кандидатура которого не слишком устраивает португальца. Руководство клуба ожидает непростой выбор.

Голкипер Ворсклы получил очередное предложение из Европы – на этот раз из Греции.

Мир

Руслан Малиновский прервал удачную серию. Украинец не отличился результативными действиями, стал одним из худших в поединке, а его Аталанта неожиданно потеряла очки.

Определился первый финалист Кубка Англии 2019/20. Им стал Арсенал, который обыграл Манчестер Сити благодаря дублю Обамеянга. Александр Зинченко на поле так и не появился. В финале соперником "канониров" станет победитель пары Манчестер Юнайтед – Челси.

Барселона сейчас имеет только одного кандидата на замену Кике Сетьену – итоги встречи руководства с тренером.

Жорже Жезус официально вернулся в Бенфику. Смена тренера произойдет и в Монако, который уже уволил наставника и назначит экс-тренера Баварии.