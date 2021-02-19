Динамо разошлось миром с Брюгге в Лиге Европы / ФК Динамо

Лига Европы

Состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Динамо сыграло вничью с Брюгге на НСК Олимпийский. На красавец-гол Виталия Буяльского бельгийцы ответили мячом со стандарта – видео голов и обзор матча. Мирча Луческу после игры выразил недовольство таким результатом поединка.

"Разморозили морозильную камеру": бельгийские СМИ назвали слабое место Динамо, а легенда Брюгге свирепствует из-за Буяльского.

Шахтер сыграл лучше. "Горняки" разобрались с Маккаби Тель-Авив благодаря точным ударам Алана Патрика и Тете. 2:0 – комфортное преимущество перед домашним ответным матчем.

В других поединках Паулу Фонсека одолел свою бывшую команду, Милан упустил победу, Манчестер Юнайтед разбил Реал Сосьедад, а Бенфика разошлась миром с Арсеналом.

Украина

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