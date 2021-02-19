Главные новости футбола 18 февраля: Динамо не обыграло Брюгге, Шахтер победил в Израиле, громкая отставка в Украине
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 февраля.
Лига Европы
Состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Динамо сыграло вничью с Брюгге на НСК Олимпийский. На красавец-гол Виталия Буяльского бельгийцы ответили мячом со стандарта – видео голов и обзор матча. Мирча Луческу после игры выразил недовольство таким результатом поединка.
"Разморозили морозильную камеру": бельгийские СМИ назвали слабое место Динамо, а легенда Брюгге свирепствует из-за Буяльского.
Шахтер сыграл лучше. "Горняки" разобрались с Маккаби Тель-Авив благодаря точным ударам Алана Патрика и Тете. 2:0 – комфортное преимущество перед домашним ответным матчем.
В других поединках Паулу Фонсека одолел свою бывшую команду, Милан упустил победу, Манчестер Юнайтед разбил Реал Сосьедад, а Бенфика разошлась миром с Арсеналом.
Украина
Назарий Русин прибыл в Варшаву для прохождения медосмотра в Легии. Форвард Динамо пойдет по пути Артема Шабанова, который недавно присоединился к рядам чемпиона Польши на правах аренды.
Сергей Ковалец покинул Черноморец. По информации СМИ, причиной отставки тренера стала задолженность по зарплате.
Сборная Украины сохранила место в топ-25 сильнейших команд рейтинга ФИФА.
Кубок Украины: УАФ утвердила даты и расписание четвертьфинальных поединков. Поединки пройдут уже в начале марта.
Другие главные события
Лидер Шахтера Тайсон начал переговоры с бразильским клубом. Контракт бразильца истекает уже 30 июня.
УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов.