Чемпионат мира

Аргентина стала чемпионом мира. В финале Мундиаля "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию. Основное время завершилось яркой ничьей – Месси оформил дубль, а Мбаппе ответил хет-триком.

Президенту Украины не разрешили выступить на финале. Владимир Зеленский записал выступление, но его не пропустили. Кислица высмеял Инфантино за бесхребетные потакания Путину, а Украина унизила ФИФА в Twitter.

Гений Месси

Месси определился с будущим в сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022. "Я столько об этом мечтал, до сих пор не могу поверить..." – Лео впервые прокомментировал триумф. Он признан лучшим игроком турнира. Месси стал рекордсменом по количеству сыгранных минут на чемпионатах мира и установил уникальное достижение Мундиалей.

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